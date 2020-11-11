الدجل الرئاسي.. كيف باع دونالد ترامب الفشل لـ70 مليون أمريكى؟

تواصل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التقليل من أهمية تفشي وباء فيروس كورونا وتتجاهله، حيث حطمت الولايات المتحدة الرقم القياسي العالمي لعدد حالات الإصابة اليومية بتجاوزها 100 ألف حالة للمرة الأولى اليوم الأربعاء، حيث تعانى المستشفيات الميدانية في جميع أنحاء البلاد خاصة بعد ارتفاع عدد الوفيات اليومية إلى أكثر من ألف حالة وفاة.





ووفقًا لتقرير مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، تعامل الرئيس دونالد ترامب بطريقة كارثية مع فيروس كورونا، ونفى خطورة المرض ووعد الشعب بمصل ولقاحات كاذبة، ولذلك كان "الفراغ القيادي" الذي كان سائدا في عهده هو الجوهر المتسبب في نتائج الانتخابات الرئاسية.





وأوضح التقرير أن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن كان متوقعًا بشكل حاسم، وذلك من خلال العديد من استطلاعات الرأى قبل الانتخابات بعد أشهر، لكن أكثر من 70 مليون أمريكي صوتوا لصالح ترامب.





ويعد هذا الرقم أكثر من عدد الذين صوتوا لصالح دونالد ترامب في عام 2016، بنسبة تقدر بحوالي سبعة أشخاص لكل شخص مصاب بفيروس كورونا الذي قال ترامب عن الأزمة الصحية مرارًا بأن الفيروس سوف يختفى.





أضاف التقرير أن استطلاعات الرأي أظهرت أن فيروس كورونا كان أهم قضية تواجه أكثر من 40 % من الناخبين.





بينما قالت نسبة كبيرة بلغت 80 % من الناخبين الجمهوريين إنهم يعتقدون أن فيروس كورونا تحت السيطرة في نفس الأسبوع الذي وصلت فيه الحالات إلى أرقام قياسية.





وتظهر أعداد الناخبين التى حصل عليها دونالد ترامب أن فيروس كورونا لم يخف عددًا هائلًا من الشعب الأمريكى بعيدًا عن التصويت للمرشح الجمهورى.





ولفت التقرير أن شعبية ترامب المستمرة لها علاقة كبيرة بعوامل خارجية، لكن تصريحات دونالد ترامب الكاذبة بشأن فيروس كورونا كانت أكثر من مجرد خدمة شخصية.





وكشف التقرير أن ترامب استخدم الروايات والأكاذيب لإقناع الشعب الأمريكى بالثقة به باعتباره منارة الحقيقة، فى ظل وجود مجموعة من العلماء والأطباء الفاسدين.





وفي عام 1927، أعرب الطبيب البريطاني "أى.جاى.كلارك" عن أسفه لانتشار الشعوذة في مهنة الطب وهى تعنى الاحتيال وخداع المرضى.





وأكد التقرير أن دونالد ترامب كان يركز على الفوز مثل "الدجالين" وليس على مشكلة فيروس كورونا الواقعية، وبذلك وضع نفسه كبديل للعلماء والأطباء باعتباره مصدر الثقة الوحيد فى الولايات المتحدة.





وقال الدكتور ويليام سوان بجامعة تكساس إلى أن إدارة الرئيس ترامب تؤدي إلى ما يشير إليه بعض علماء النفس على أنه "اندماج الهوية" بأشكالها المتطرفة.





أثناء دراسة نظريات الهوية الفردية عام 2009 وتحديدًا "اندماج الهوية" تشير إلى الاندماج مع مجموعة أو قائد، ويلاحظ أن المتابعين مرتبطين بالزعيم بطريقة تجعل الأمور صحيحة لأن القائد قرر ذلك.





وينعكس ذلك على شعبية ترامب التى يتمتع بها الآن بين أنصارة ومؤيديه على الرغم من موقفة بشأن فيروس كورونا، ويعتقد بذلك 81% من الناخبين باع دونالد ترامب الفشل لسبعين مليون مواطن أمريكى.





ويبدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن فشل في تقديم طريقة ذات تأثير لتلبية تلك الاحتياجات أثناء الحملة الانتخابية، حيث تعهد باتباع العلم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.