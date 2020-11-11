حفيد عمر الشريف يشارك في مسلسل إسرائيلي

فاجأ حفيد النجم الراحل عمر الشريف، متابعيه، بالإعلان عن مشاركته ضمن حلقات العمل الإسرائيلي The Baker & The Beauty





ونشر جونيور خبرا عبر صفحته بموقع انستجرام يفخر فيه بانضمامه لأسرة العمل، ويقول: متحمس جدا للمشاركة في العمل الشهير.







المسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية وقد انطلق لأول مرة عام 2013.





