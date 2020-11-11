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فن

حفيد عمر الشريف يشارك في مسلسل إسرائيلي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
فاجأ حفيد النجم الراحل عمر الشريف، متابعيه، بالإعلان عن مشاركته ضمن حلقات العمل الإسرائيلي The Baker & The Beauty

ونشر جونيور خبرا عبر صفحته بموقع انستجرام يفخر فيه بانضمامه لأسرة العمل، ويقول: متحمس جدا للمشاركة في العمل الشهير.


المسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية وقد انطلق لأول مرة عام 2013.


يذكر ان حفيد النجم عمر الشريف قد اعترف منذ سنوات انه مثلي الجنس، وذلك لمرتادي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".



وظهر مؤخرا يرتدي حماله صدر ملونة خاصة بمايوة "بيكيني" علي احد الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، وهي الصورة التي لاقت سلسلة طويلة من الانتقادات وصفته باتباع الأفكار والأساليب الشاذة لكي يضمن مزيدا من المتابعين.

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