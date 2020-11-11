للنساء.. احذري العبوات المضغوطة في السيارة

كثير من الأشخاص يحملون في سيارتهم أدوات دون إدراك أنهم قد تركوا قنبلة موقوتة داخل السيارة، والتي تنتشر داخل السيارة في إمكان مختلفة بسبب وبدون سبب.



كما تتصدّر النساء تحديدًا هذا المشهد، وهذا ما سنستعرضه حرصًا على سلامة الجميع ، ومن أجل تجنب أي نوع من المخاطر .



وتعتبر العبوات المضغوطة بشكل عام خاصة التي يدخل الكحول بشكل رئيسي في صناعة العطور.



ويعتبر عنصر الكحول مادة متطايرة وسريعة الاشتعال وهو الأمر الذي قد يتسبب في تبخر الكحول داخل الزجاجة مع تمدد الغاز ثم انفجارها.



ونصح مجموعة من الخبراء مالكي السيارات الذين يعيشون في مناطق تشهد درجات حرارة عالية في فصل الصيف بعد ترك زجاجات المياه داخل سيارتهم ، وذلك لاحتمالية أن تؤدي لإشعال النيران فيها وحرقها بالكامل .



ومن جهته قال العالم اوديل مادين ، من معهد جتي في لوس انجلوس تعمل عدسات النظارات والعدسات المجهرية على توجيه فوتونات الضوء بطريقة تجعلها تتسلط على نقطة معينة.



ويمكن استعمال هذه الخاصية لتكبير الأشياء ورؤيتها بصورة أفضل، أو لتركيز حزمة الضوء على نقطة صغيرة جدًا، وهو ما يمكن أن يتسبب في ذوبان وحرق الأشياء وبالتالي اشتعال السيارة واحتراقها بالكامل".

