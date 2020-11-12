الفقي: دور الولايات المتحدة تراجع في المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقى المحلل السياسي أن الرئيس الأمريكي الفائز بالإنتخابات الأمريكية جو بايدن سيعيد النظر في العلاقات مع الصين والعقوبات الإقتصادية وايران والمنطقة العربية بالكامل.





وأضاف الفقي خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن إسرائيل دائما لا تدعم انتخاب رئيس امريكي لولاية ثانية بعد أن أعطى لها مزايا عديدة مشيرا إلى أن 70% من اليهود لم يعطوا أصواتهم الى ترامب فى الانتخابات الرئاسية.





وتابع المحلل السياسي أن الديموقراطيين كانوا أكثر ذكاءا فى التعامل مع إسرائيل مؤكدا أن اى رئيس امريكى جديد لا يمكن أن يتراجع عن مزايا سابقة اعطت إلى إسرائيل.





وأشار الفقي إلى أن ترامب لم يعطي ملف حقوق الانسان اهمية كبرى مثل الرؤساء الامريكيين الاخرين مؤكدا أن دور الولايات المتحدة تراجع في المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة.





وقال المحلل السياسي أن جو بايدن قد يختار حلا للقضية الفلسيطنية مثل رفع الحالة الاقتصادية لغزة حتى نهاية الصراع مع اسرائبل مؤكدا أن