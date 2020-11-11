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أهمية الرياضة للأطفال وأنواعها.. هدير سمير تكشف التفاصيل.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:58 م
أطفال يمارسون الرياضة
أطفال يمارسون الرياضة
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عادل نصار
كشفت الإعلامية هدير سمير، الطرق المثلى للإهتمام بالصحة البدنية للأطفال، مؤكدة أن ممارسة الرياضة أمر في غاية الأهمية للصحة العامة وخاصة للأطفال في سن صغيرة.

وأضافت سمير، خلال برنامجها حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن الإعداد البدني للأطفال أمر يحتاج للتعريف به كثيرا كونه أمرا في غاية الأهمية للأطفال.

فيما أكد بطل كمال الأجسام ميسرة مجدي، أن أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضة من عامين أو خمس أعوام، مضيفا أنه من الممكن أن نبدأ برياضة السباحة والمشي مع الأب والأم وبعدها الجري والعجلة الثلاثية.

وأضاف مجدي، أن الهدف من التمارين؛ تعلم ممارسة الرياضة وتعلم الأساسيات، لافتا إلى أن ممارسة التمارين الرياضة في سن صغيرة يسفر عن صحة جيدة ومناعة عالية للشخص.

وتابع أن الرياضة مهمة للأطفال في الصيف والشتاء وفي فصل الشتاء الرياضة مهمة للأطفال بسبب برودة الطقس وقلة الحركة.

وخلال الفقرة شرح أفضل التمارين الرياضة للأطفال لأقل من 6 سنوات، ومنها الألعاب البهلوانية مثل الجمباز وغيره من هذه النوعية من الرياضات.

وانطلق الموسم الثاني لبرنامج «حبة كراميل» للإعلامية هدير سمير، على شاشة الحدث بشكل أسبوعي.

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