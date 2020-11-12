جاموسة تقتل شخصا في الأقصر.. تفاصيل

لقى شخص فى العقد الرابع من عمره مصرعه، إثر دهسه تحت أقدام جاموسة بمنطقة نجع الشيخ فضيل التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.





تلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا ورود بلاغ من أهالي منطقة نجع الشيخ فضيل بإسنا، يفيد مصرع مصطفي.م.خ " 40 سنة مقيم بذات المنطقة متأثرًا بجراحه إثر قيام جاموسة من الماشية التي يقوم بتربيتها بدهسه تحت أقدامها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

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