AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جاموسة تقتل شخصا في الأقصر.. تفاصيل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
لقى شخص فى العقد الرابع من عمره مصرعه، إثر دهسه تحت أقدام جاموسة بمنطقة نجع الشيخ فضيل التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

 تلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا ورود بلاغ من أهالي منطقة نجع الشيخ فضيل بإسنا، يفيد مصرع مصطفي.م.خ " 40 سنة مقيم بذات المنطقة متأثرًا بجراحه إثر قيام جاموسة من الماشية التي يقوم بتربيتها بدهسه تحت أقدامها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة
تحرر محضرا بذلك وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى إسنا التخصصى،واخطرت النيابة لتولى التحقيقات 

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تحطم سيارة الفنانة إنجي شرف.. شاهد

مؤشر غير جيد.. هانى الناظر: زيادة إصابات كورونا فى مصر من نهاية نوفمبر حتى مارس

معنديش أكل.. يونس شلبي طلب من أصدقائه عدم حضور زفافه

بعد يومين من البحث.. الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة الجندي المفقود مقتولًا

الابن العاق.. ضبط المتهم في واقعة فيديو إذلال والدته القعيدة بالشرقية

بسبب اسمها على الموبايل.. زوجة تنهار وتطلب الطلاق من زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام