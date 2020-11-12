أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفتح النار على شاب هاجم الرسول.. مصير مقرات الوزارات بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.. أول ظهور رسمي لـ ترامب وزوجته.. ولقاح كورونا المنتظر يمر بالمرحلة الثالثة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا، على شاب ، من محافظة الإسماعيلية، هاجم الرسول محمد- صلي الله عليه وسلم- .





وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء :"كلنا نحترم الرسل والكتب السماوية ومحدش أبدا يطلع ويتكلم عليهم، ومفيش حاجة اسمها كده ، وهذه الأمور حساسة في بلدنا جدا".









قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بمجرد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم إخلاء المقار الخاصة بالوزارات في القاهرة، معقبا: سيتم استخدام مواقع المقرات اقتصاديا.



وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المقرات متواجدة في أماكن ومواقع مميزة، عن طريق استغلالها سيعمل هذا على توفير الكثير من النقود والاستثمار للبلاد، معقبا: الانتقال إلى العاصمة لا يعني أن المواطن عليه أن ينتقل إلى العاصمة الإدارية.