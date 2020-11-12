لا تتجاهلها.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من التهاب رئوي



يعد الالتهاب الرئوي هو ثاني أكثر أنواع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والتي تؤثر على حوالي 27 في المائة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة إليك أعراض الالتهاب الرئوي التى يجب الأنتباه إليها مبكرا وفقا لموقع هيلثي.



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تعد أبرز أعراض الإصابة بالألتهاب الرئوى هى كالتالى







زيادة معدل ضربات القلب وانخفاض مستويات الأكسجين



- السعال والذي ينتج مخاطًا أصفر أو حتى دمويًا

- الحمى والتعرق والقشعريرة

- ضيق في التنفس

- التنفس السريع الضحل

- ألم حاد في الصدر تزداد سوءًا عندما تتنفس بعمق أو تسعل

- فقدان الشهية ، وانخفاض الطاقة ، والتعب

- الغثيان والقيء ، خاصة عند الأطفال الصغار

- الارتباك ، وخاصة في كبار السن





عوامل الخطر





عرضة للإصابة ب التهاب رئوي إذا كنت يعاني من الربو أو مرض

الالتهاب الرئوي المزمن أو مرض القلب.





أما عن مضاعفات الالتهاب الرئوى الحاد فهى صعوبة في التنفس و تراكم السوائل حول الرئتين







فى النهاية يجب إستشارة طبيبك فى حالة ظهور أعرا ض فقد تكون مؤشر للإصابة بأمرا ض أخرى



يمكن أن يكون أى شخص