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المصرية للغاز: تحويل 331 ألف سيارة إلى الغاز الطبيعي ونستهدف 264 ألفا أخرى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
عبدالفتاح فرحات،
عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغا
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إسراء صبري
قال عبد الفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز، إن الدولة قررت بدء عمليات الإحلال للسيارات التي تجاوزت العشرين عامًا؛ لما لها من أضرار على البيئة، موضحًا "سيارات الأجرة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي".

وأضاف "فرحات"، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الوزارة وفرت محطات للغاز الطبيعي ويبلغ عددها الآن 215 محطة، ونستهدف الوصول إلى 400 محطة في عام 2022، منوهًا بأنه "حتى الآن تم تحويل 331 ألف سيارة، ونستهدف في العامين القادمين إحلال 264 ألف سيارة".

وأكد توجه الدولة إلى زيادة عدد مراكز التحويل المتواجدة في المحافظات لتحويل السيارات، لافتا إلى أن مبلغ "تحويل السيارة يتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه، وهناك تقسيط وتسهيلات في السداد".

وأشار إلى أن التحويل للغاز يعمل على توفير النقود، فهناك فرق بين البنزين والغاز في الاستهلاك يصل إلى 50%، متابعا "أسطوانات الغاز داخل السيارات ذات أحجام مختلفة.. وفي حالة انتهاء الغاز بالسيارة يمكنك استخدام البنزين".

وفيما يخص تحويل مصر للغاز، قال إن هناك أكثر من عامل لهذا الأمر، ومنها اكتشاف الغاز واستخدامه في الاستهلاك المحلي، وأيضًا العمل على تحسين البيئة، وتطوير منظومة النقل الجماعي.

وتابع استخدام الغاز يعمل على توفير النقود للمواطن، معقبا: يمكن توفير 3600 جنيه شهريا من التحويل من البنزين إلى الغاز، مضيفًا أن قبل التحويل يتم الكشف على محرك السيارة، ويجب أن تصل نسبة كفاءته إلى 70%. 

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