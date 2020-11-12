بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شاهندة، ونشر عدة صور من الخطوبة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت شاهندة عصام الحضري، في بعض الصور بـ جمبسوت جذاب باللون الأبيض، كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي بإطلالتها.









كما تألقت شاهندة عصام الحضري بإطلالة أخرى؛ عبارة عن فستان قصير فوق الركبة ومكشوف الصدر والكتفين باللون الأوف وايت.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شاهنده الحضري في المكياج على الألوان الترابية للعينين التي أبرزت جمالهما، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يتناسب مع ظهورها.