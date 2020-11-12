أخبار التوك شو| القبض على شاب هاجم الرسول.. مستشار الرئيس يعلن تعاقد مصر على 20 مليون جرعة للقاح كورونا.. أول سيارة مصرية بديلة للتوك توك

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن لقاح كورونا الجديد يقلل من الإصابة بفيروس كورونا ويكوِّن أجساما مناعية، مؤكدا ان مصر تعاقدت علي 20 مليون جرعة منه كحد أدنى .
أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن إعلان الإسكان الاجتماعي الذي بدأ من بداية شهر نوفمبر، شهد إقبالا من المواطنين بشكل غير مسبوق على "الكراسات" بمكاتب البريد، نظرًا للتيسيرات التي قدمتها الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مد فترة سداد الأقساط لمدة أكثر من 20 عامًا.
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا، على شاب، من محافظة الإسماعيلية، هاجم الرسول محمد- صلي الله عليه وسلم-.
وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء :"كلنا نحترم الرسل والكتب السماوية ومحدش أبدا يطلع ويتكلم عليهم، ومفيش حاجة اسمها كده، وهذه الأمور حساسة في بلدنا جدا".
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بمجرد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم إخلاء المقار الخاصة بالوزارات في القاهرة، معقبا: سيتم استخدام مواقع المقرات اقتصاديا.
وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المقرات متواجدة في أماكن ومواقع مميزة، عن طريق استغلالها سيعمل هذا على توفير الكثير من النقود والاستثمار للبلاد، معقبا: الانتقال إلى العاصمة لا يعني أن المواطن عليه أن ينتقل إلى العاصمة الإدارية.
وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المقرات متواجدة في أماكن ومواقع مميزة، عن طريق استغلالها سيعمل هذا على توفير الكثير من النقود والاستثمار للبلاد، معقبا: الانتقال إلى العاصمة لا يعني أن المواطن عليه أن ينتقل إلى العاصمة الإدارية.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن لقاح شركة فايزر هو أحد اللقاحات التي تمر بالمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية ولم نر حتى الآن ورقة علمية منشورة تتحدث عن هذا اللقاح .
وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية ، إن المؤسسات العلمية العالمية التي تباشر الإشراف ونشر هذه اللقاحات ومنها مؤسسة جافي وغيرها يجب عليهم إعطائنا الضوء الأخضر لاستخدام هذا اللقاح وأن هذا اللقاح يمكن استخدامه للحد من انتشار فيروس كورونا .
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك أملًا فى القضاء على وباء كورونا بعد الإعلان عن لقاح فايزر وغيره من اللقاحات التي اقترب من إنهاء التجارب الخاصة بها.
وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "مصر تشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني".
ظهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته و ميلانيا في أول لقطات له منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لإحياء ذكرى قدامى المحاربين احتفالا لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وعرضت قناة «سكاي نيوز عربية» فيديو لدونالد ترامب بمشاركته في إحياء يوم قدماء المحاربين، وهي عطلة في الولايات المتحدة، حيث يحيي خلالها الأميركيون ذكرى الحرب العالمية الأولى.
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه تم توفير أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث أتوبيس القصير، لافتا إلى أنه قرر صرف راتب شهر مكافأة للعاملين في مستشفى القصير لجهودهم في التعامل السريع مع مصابي الحادث.
وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن الأتوبيس انقلب لمسافة كبيرة، مضيفا: قمت بزيارة المصابين في حادث أتوبيس مدينة القصير والاطمئنان على حالتهم.
قال السيد القصير وزير الزراعة، إن التغيرات المناخية تواجه تحديات كثيرة، مضيفا أنه يجب التعامل معها من خلال إرشادات ونصائح للمزارع.
وأضاف القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن نقوم بعمل اجراءات احترازية للتعامل مع النوة ونخرج بتوصيات للتعامل مع كل التغيرات المناخية.
قال أحمد سعيد، مؤسس ميني كار إيجيبت، "إحنا عبارة عن شركة صغيرة بدأت بوسائل النقل الخفيفي المستوردة من الخارج.. وخطوة بخطوة قمنا بإنشاء أول سيارة مصرية بديلة للتوك توك بشكل حضاري.
وأضاف "سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة، أن السيارة معظمها صناعة محلية.. لا نستورد من الخارج سوى عربة الجر فقط والباقي يتم في مصر في ورش مصرية، معقبا: أقصى سرعة للسيارة تتراوح من بين 80 و90 كيلو.
وأضاف "سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة، أن السيارة معظمها صناعة محلية.. لا نستورد من الخارج سوى عربة الجر فقط والباقي يتم في مصر في ورش مصرية، معقبا: أقصى سرعة للسيارة تتراوح من بين 80 و90 كيلو.
قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن شهب الثوريات ظاهرة فلكية ترى بالعين، مضيفا أنه لا خطورة منها والمواطن يراه بالعين المجردة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن الشهب اجسام مثل حبات الرمل أو أكبر بعض الشيء، متابعا أن غذاء ذروة شهب الثوريات و تمطر سماء مصر والوطن العربي بـ 10 شهب في الساعة.
عرضت قناة العربية فيديو يوضح اطلاق الصين لأول قمر صناعي بتقنية 6G في العالم إلى الفضاء على متن صاروخ حامل من طراز long march-6.
وأضاف الفيديو أن هذا الصاروخ تم اطلاقة من مركز تايوان لاطلاق الاقمار الصناعية شمال الصين لافتا الى ان القمر يعتمد على استخدام موجات "تيراهيرتز " عالية التردد .
رد أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على سؤال شائع يردده الأطفال وهو «اللي بيموت بيروح فين؟»، قائلا:" تصوير الموت للطفل على أنه مقابر ورعب خطأ كبير لأنني لا اريد للطفل أن ينظر للموت على أنه شيء يملأه الفزع والخوف".