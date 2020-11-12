أخبار التوك شو| القبض على شاب هاجم الرسول.. مستشار الرئيس يعلن تعاقد مصر على 20 مليون جرعة للقاح كورونا.. أول سيارة مصرية بديلة للتوك توك





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن لقاح كورونا الجديد يقلل من الإصابة بفيروس كورونا ويكوِّن أجساما مناعية، مؤكدا ان مصر تعاقدت علي 20 مليون جرعة منه كحد أدنى .









أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن إعلان الإسكان الاجتماعي الذي بدأ من بداية شهر نوفمبر، شهد إقبالا من المواطنين بشكل غير مسبوق على "الكراسات" بمكاتب البريد، نظرًا للتيسيرات التي قدمتها الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مد فترة سداد الأقساط لمدة أكثر من 20 عامًا.



