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توك شو

تاج الدين: حتى الآن لم يخرج دواء جديد لعلاج كورونا.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
تاج الدين
تاج الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا وباء عالمي وينتشر بسرعة كبيرة جدا، والعالم يتكاتف لإيجاد تطعيم لهذا المرض.

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن المؤسسات التي تسمح بتداول اللقاح تقوم بشرائه من الشركات، وتعطيه إلى الدول الفقيرة، مشيرا إلى أنه تم تقسيم العالم إلى دول ضعيفة الدخل، ومتوسطة الدخل، ودول قوية الدخل، والأخيرة تقوم بشراء الدواء بسعره الطبيعي.

وأوضح عوض تاج الدين، أنه عند إصابة ترامب بفيروس كورونا لم تكن حالته خطيرة، ومعظم الحالات تستجيب للبروتوكولات التي نستخدمها، وهناك أدوية لعلاج المضاعفات وهي أخطر شيء في كورونا.

وتابع "أنقذنا بعض الحالات عن طريق جهاز معين للأكسجين والأدوية هي لعلاج المضاعفات والأدوية التي تستخدم في علاج حالات كورونا هي الأدوية القديمة، وحتى الآن لم يخرج دواء لفيروس كورونا".

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