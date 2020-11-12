تاج الدين: حتى الآن لم يخرج دواء جديد لعلاج كورونا.. فيديو

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا وباء عالمي وينتشر بسرعة كبيرة جدا، والعالم يتكاتف لإيجاد تطعيم لهذا المرض. قال الدكتور محمد عوض تاج الدين





وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة " الأولى" المصرية، أن المؤسسات التي تسمح بتداول اللقاح تقوم بشرائه من الشركات، وتعطيه إلى الدول الفقيرة، مشيرا إلى أنه تم تقسيم العالم إلى دول ضعيفة الدخل، ومتوسطة الدخل، ودول قوية الدخل، والأخيرة تقوم بشراء الدواء بسعره الطبيعي.





وأوضح عوض تاج الدين ، أنه عند إصابة ترامب بفيروس كورونا لم تكن حالته خطيرة، ومعظم الحالات تستجيب للبروتوكولات التي نستخدمها، وهناك أدوية لعلاج المضاعفات وهي أخطر شيء في كورونا. حالتهللبروتوكولاتأدويةلعلاجالمضاعفاتأخطر





وتابع "أنقذنا بعض الحالات عن طريق جهاز معين للأكسجين والأدوية هي لعلاج المضاعفات والأدوية التي تستخدم في علاج حالات كورونا هي الأدوية القديمة، وحتى الآن لم يخرج دواء لفيروس كورونا".