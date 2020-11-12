AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مع اقتراب البلاك فرايداي.. حماية المستهلك تحذر التجار: غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه للمخالفين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إعلان خطوات واضحة لتوعية المستهلكين خاصة مع اقتراب الجمعة البيضاء «البلاك فرايداي»، محذرا "نقوم بتوعية المستهلك بأهمية التعرف على بيانات أي منتج والسعر والحصول على فاتورة وتحري الدقة من أماكن شراء المنتجات والتعامل مع  منصات البيع الالكتروني المحلية المعروفة".

وأضاف أحمد سمير، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "على التاجر عدم خداع المستهلك وعقوبة المخالف من 30 ألفا وحتى 2 مليون جنيه".

وتابع أحمد سمير "أبلغنا رئيس الغرفة التجارية بالتنبيه على التجار بالمخالفات الواردة بالقانون والالتزام بكافة بنود قانون حماية المستهلك لمنع خداع  المستهلكين في الجمعة البيضاء".

وأكمل أحمد سمير "أي مواطن  يتعرض إلى أي حالة خداع يتواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن 19588 من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حياله على الفور".
 
وحذر جهاز حماية المستهلك كافة الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات)  من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.

وأضاف رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمية للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل علي مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط، مشددًا على أن عقوبة الإعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الـ Black friday أو الجمعة البيضاء.. حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية

جهاز حماية المستهلك يحذر من التخفيضات الوهمية للجمعة البيضاء

تعرف على غرامة استغلال "بلاك فرايداي" .. شاهد

حماية المستهلك: غرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حالة الترويج لتخفيضات وهمية.. فيديو

غرامة 2 مليون جنيه.. حماية المستهلك يحذر التجار من العروض الوهمية بـ black Friday

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة لأصحاب الخصومات الوهمية في البلاك فرايدي.. فيديو

ترشيحاتنا

قمة العشرين.. العالم يعلق آماله على السعودية لانتشاله من تداعيات أزمة كورونا

خاص.. رغم وجوده في المغرب.. أين وقع بدر بانون على عقود الانتقال للأهلي؟

مكشوف الصدر والأكتاف.. زوجة عصام الحضرى تخطف الأنظار من حفل خطوبة ابنتها

خاص| تفاصيل مفاوضات الاهلي مع بدر بانون حتى إنهاء التعاقد.. وسر كارتيرون

الإغلاق 3 أيام للمحل أو المول| "الوزراء"يوضح عقوبات تنتظر مخالفي إجراءات الوقاية

موجز السوشيال ميديا| شوبير يعلن خبراً سعيداً للأهلاوية.. وعمر كمال يثير الجدل بسيارته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. ريهام سعيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أب يبيع طفله حديث الولادة عبر الإنترنت.. ويلقي اللوم على جائحة كورونا

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها