مع اقتراب البلاك فرايداي.. حماية المستهلك تحذر التجار: غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه للمخالفين

خطوات واضحة لتوعية المستهلكين خاصة مع اقتراب الجمعة البيضاء « البلاك فرايداي »، محذرا "نقوم بتوعية المستهلك التعرف على بيانات أي منتج والسعر والحصول على فاتورة وتحري الدقة من أماكن شراء المنتجات والتعامل مع منصات البيع الالكتروني المحلية المعروفة". قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إعلانواضحة لتوعية المستهلكين خاصة مع اقتراببأهميةوتحريوالتعاملالالكتروني





وأضاف أحمد سمير، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، " على التاجر عدم خداع المستهلك وعقوبة المخالف من 30 ألفا وحتى 2 مليون جنيه".





وتابع أحمد سمير "أبلغنا رئيس الغرفة التجارية بالتنبيه على التجار بالمخالفات الواردة بالقانون والالتزام بكافة بنود قانون حماية المستهلك لمنع خداع المستهلكين في الجمعة البيضاء".





وأكمل أحمد سمير " أي مواطن يتعرض إلى أي حالة خداع يتواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن 19588 من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حياله على الفور".

وحذر جهاز حماية المستهلك كافة الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.





وأضاف رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمية للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل علي مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.





وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط، مشددًا على أن عقوبة الإعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.



