مكتبة المعادي العامة تقيم احتفالية بمناسبة فوزها بالمركز الأول على مكتبات العالم لعام 2020

أقامت مكتبة المعادى العامة التابعة لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، ا حتفالية بر عاية وحضور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى.





وجاءت الاحتفالية بمناسبة فوز مكتبة المعادى العامة بالمركز الأول على مكتبات العالم لعام 2020 وحصولها على لقب مكتبة العام 2020، ضمن جوائز التميز الدولي بمعرض لندن الدولي للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين البريطانيين فى دورته 49 مارس عام 2020.





وكانت نانسى لبيب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية واللواء محمد عاشور مدير عام الجمعية والعميد مصطفى شنجر مدير مكتبة المعادى العامة فى استقبال الضيوف.





حضر الاحتفالية مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية ا لسفير عبدالرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة ونائب عن السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، الدكتورة مروة الصحن عضو مجلس حكماء الاتحاد الدولى للمكتبات ( الإفلا )، د. عماد عيسى نائب رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، د. أمانى مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، د. هبة إسماعيل مدير الإدارة الفنية للمكتبات بالجمعية، رشا عصمت رئيس قطاع البرامج بالجمعية ولفيف من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات المصرية ومديرو المكتبات العامة فى مصر.