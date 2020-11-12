منة محيي: بحب أغني لأم كلثوم ونجاة الصغيرة وأصالة وفيروز ..فيديو

قالت الفنانة الشابة منة محيى، إن اهتمامها وعلاقتها بالغناء بدأت منذ الصغر، موضحة "وأنا صغيرة كان عندي موهبة حفظ الأغاني بسرعة.. وفي المدرسة صحبتي ومدرس اكتشفوا صوتي، وبدأت الغناء من مسرح المدرسة بالإسكندرية".





وأضافت "منة"، أثناء حوارها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا بحب أغني لأم كلثوم ونجاة الصغيرة وأصاله وفيروز وشيرين"، معقبة: التحقت بجامعة القاهرة وشاركت في مسابقات الجامعة وحصلت على المركز الأول بالجامعة في الغناء مرتين.





وتابعت "بعد الجامعة بدأت الغناء في ماسبيرو في فوازير تعرض في رمضان، ثم بدأت العمل في مجال الإعلانات، وطرحت أغنية في عيد الأم في عام 2018 حازت على إعجاب الناس، وحققت أكثر 20 مليون مشاهدة" .

وأشارت إلى أنها دخلت معهد الموسيقي العربية وحاليا في الفرقة الأولى بالمعهد، وتدرس الغناء على يد متخصصين في الغناء، منوهة بأن عدم مشاركتها في البرامج الغنائية هو عدم الإفادة والإدارة الجيدة.



