منة محيي: بحب أغني لأم كلثوم ونجاة الصغيرة وأصالة وفيروز ..فيديو

قالت الفنانة الشابة منة محيى، إن اهتمامها وعلاقتها بالغناء بدأت منذ الصغر، موضحة "وأنا صغيرة كان عندي موهبة حفظ الأغاني بسرعة.. وفي المدرسة صحبتي ومدرس اكتشفوا صوتي، وبدأت الغناء من مسرح المدرسة بالإسكندرية".
وأضافت "منة"، أثناء حوارها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا بحب أغني لأم كلثوم ونجاة الصغيرة وأصاله وفيروز وشيرين"، معقبة: التحقت بجامعة القاهرة وشاركت في مسابقات الجامعة وحصلت على المركز الأول بالجامعة في الغناء مرتين.
وتابعت "بعد الجامعة بدأت الغناء في ماسبيرو في فوازير تعرض في رمضان، ثم بدأت العمل في مجال الإعلانات، وطرحت أغنية في عيد الأم في عام 2018 حازت على إعجاب الناس، وحققت أكثر 20 مليون مشاهدة".
وأشارت إلى أنها دخلت معهد الموسيقي
العربية وحاليا في الفرقة الأولى بالمعهد، وتدرس الغناء على يد متخصصين في الغناء، منوهة بأن عدم مشاركتها في البرامج الغنائية هو عدم الإفادة والإدارة الجيدة.