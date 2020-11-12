ارتدوا الكمامات.. أستاذ مناعة يحذر: لن يتوفر مصل كورونا بشكل فعلي قبل 6 أشهر

حذر الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، المواطنين من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا





وقال عبد الهادي مصباح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "لن يتوفر مصل كورونا بشكل فعلي قبل 6 أشهر".





وأضاف عبد الهادي مصباح، "مع دخول فصل الشتاء تزداد فرص انتشار فيروس كورونا نتيجة تواجد أعداد كبيرة من المواطنين في أماكن مغلقة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 122 مُتعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100662 حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال "مجاهد"، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالات وفاة.