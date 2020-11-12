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توك شو

محلل سياسي: اليونان تريد من الولايات المتحدة أن تعود إلى المنطقة لتحجيم تركيا ..فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
اليونان
اليونان
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إبراهيم القادري
قال شادي الأيوبي، المحلل السياسي، إن اليونان في الفترة الأخيرة كانت تقوم بمنافسة الدور التركي المتصاعد في شرق المتوسط وأرادت أن يكون لها حلفاء مثل قبرص ومصر ودول خليجية أخرى.

وأضاف "الأيوبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن"، أن اليونان تريد بالحلفاء أن تستدعي لاعبين إقليميين ولاعبين دوليين ليكونوا عونا لها في تحجيم الأفعال التركية في شرق المتوسط، لأن تركيا تتصرف دون مرجعية دولية أو إقليمية.

وأوضح الأيوبي، أن اليونان تريد من الولايات المتحدة أن تعود إلي المنطقة بثقل حتى تكون عونا لها في تحجيم الدور التركي، لافتا إلي أن روسيا تحاول العودة إلي البلقان.

وتابع أن اليونان منحت الولايات المتحدة عشرات من القواعد العسكرية في مختلف البلدان مجانا دون أي ثمن سياسي حتى تعطي إيحاء إلي روسيا بأن هذه علامة علي التحالف الأمريكي.

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