بسبب اليورو.. زيادة في أسعار أودي A3

أكدت شركة "أودي مصر"، أن زيادة أسعار موديلات أودي A3 سيدان؛ كانت نتيجة زيادة سعر الصرف باليورو أمام الجنيه، مؤكدة أن ارتفاع سعر اليورو سبب رئيسي في زيادة سعر السيارة، إضافةً إلى وجود 7 خيارات جديدة في A3 سيدان برستيج.





وأكدت الشركة، عبر صفحتها المصرية بموقع "فيس بوك"، أن الشكل الجديد للسيارة سيتم تقديمه في عام 2021، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها بين 50 ألف جنيه و680 ألف جنيه.





وأوضحت الشركة، أنها خفضت جميع أسعار سياراتها عندما كان سعر اليورو 17.1 جنيه، ولكن في الربع الثاني من 2020 ارتفعت قيمة الجنيه وبالتالي ارتفع سعر السيارة من 475 ألف جنيه إلى 505 آلاف جنيه بسبب زيادة اليورو.





يذكر أن تناقلت مجلات السيارات الألمانية خبر تخطيط مجموعة فولكس فاجن volkswagen لوضع علامة بنتلي Bentley البريطانية تحت إدارة أودي audi والمملوكة في الاصل لعلامة فولكس فاجن volkswagen.





وستقدم فولكس فاجن volkswagen علي هذه الخطوة لتنشيط عمليات بنتلي Bentley مع مواجهتها لخسائر هذا العام لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء الكورونا ضمن عوامل أخرى.