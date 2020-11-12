6 أيام وساعتان.. غواص مصري يحقق أطول غطسة في العالم بالبحر الأحمر ..فيديو

صاحب أطول غطسة، إن الكابتن صدام صاحب أطول غطسة حالته النفسية والجسدية مرتفعة جدا الآن، مؤكدا علي أن صدام كان المفترض له البقاء تحت الماء لمدة من 10 أيام إلي 12 يوما. قال الكابتن زكريا، مدرب الغواص المصري صدام





وأضاف "زكريا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن عدم استمراره تحت الماء المدة المقدرة له كان بسبب المشاكل التقنية، وبالتالي خفنا أن تتطور هذه المشاكل واكتفينا بكسر الرقم الدولي بشيء بسيط.





وأوضح زكريا ، أن صدام نزل إلى الماء يوم الخميس الساعة 3.36 وخرج اليوم الساعة 5.10 مساء وكان يأكل الشوكولاتة والموز ويتناول المشروبات واستمر 6 أيام وساعتين . زكرياالشوكولاتة6 أيام وساعتين





وتابع أن الكابتن صدام مدرب في اتحاد الغوص وأخيرا حصل على الدرجة الثالثة كمساعد غواصين أعماق محترف ومرشد مائي وحقق هذا الرقم بمجهوده الشخصي وكان ينام 6 ساعات تحت الماء وكنا نعمل على مراقبته وبث اللايف طوال الوقت.