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توك شو

6 أيام وساعتان.. غواص مصري يحقق أطول غطسة في العالم بالبحر الأحمر ..فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
صاحب أطول غطسة
صاحب أطول غطسة
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إبراهيم القادري
قال الكابتن زكريا، مدرب الغواص المصري صدام صاحب أطول غطسة، إن الكابتن صدام صاحب أطول غطسة حالته النفسية والجسدية مرتفعة جدا الآن، مؤكدا علي أن صدام كان المفترض له البقاء تحت الماء لمدة من 10 أيام إلي 12 يوما.

وأضاف "زكريا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن عدم استمراره تحت الماء المدة المقدرة له كان بسبب المشاكل التقنية، وبالتالي خفنا أن تتطور هذه المشاكل واكتفينا بكسر الرقم الدولي بشيء بسيط.

وأوضح زكريا، أن صدام نزل إلى الماء يوم الخميس الساعة 3.36 وخرج اليوم الساعة 5.10 مساء وكان يأكل الشوكولاتة والموز ويتناول المشروبات واستمر 6 أيام وساعتين.

وتابع أن الكابتن صدام مدرب في اتحاد الغوص وأخيرا حصل على الدرجة الثالثة كمساعد غواصين أعماق محترف ومرشد مائي وحقق هذا الرقم بمجهوده الشخصي وكان ينام 6 ساعات تحت الماء وكنا نعمل على مراقبته وبث اللايف طوال الوقت. 

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