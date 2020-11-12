الشباب والرياضة: طفل نادي الرواد تم الكشف عليه قبل وفاته وإعطائه راحة ..فيديو

قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، إن الطفل المتوفى في نادي الرواد بالعاشر من رمضان عمره 15 سنة واسمه عمرو محمد علي، وسبب الوفاة هو توقف عضلة القلب.





وأضاف "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الطفل المتوفى لاعب سباحة طويلة على مساحة 3500 متر، وقبل وفاته تم عمل كشف عليه، وتم إعطاؤه راحة أسبوعين.





وأوضح فوزي ، أن اللاعب قام بالعودة إلي التمرين بعد أسبوعين وأثناء السباحة بعد 50 مترا قام بالخروج، وتم إ رساله إلي المستشفى، ودخل العناية المركزة، وتمت وفاته بسبب توقف عضلة القلب. اللاعبأسبوعينوأثناءرسالهالمستشفى،وفاته



