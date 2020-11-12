أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي



إذا كنت تعاني من سعال جديد أو حمى أو ضيق في التنفس، فاتصل بطبيبك واسأله عما إذا كان يمكن أن يكون COVID-19، والذي قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي





أسباب الالتهاب الرئوي:

وفقا لما نشره موقع web MD، يمكن أن تسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات الالتهاب الرئوي.





تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

فيروسات الإنفلونزا

فيروسات البرد

فيروس RSV (السبب الرئيسي للالتهاب الرئوي عند الأطفال بعمر 1 سنة أو أقل)

يصاب بعض الأشخاص الموجودين في المستشفى بـ "الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي" إذا أصيبوا بالعدوى أثناء استخدام جهاز التنفس الصناعي، وهو جهاز يساعدك على التنفس.



