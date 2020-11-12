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أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
أسباب الإصابة بالالتهاب
أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي
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أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت تعاني من سعال جديد أو حمى أو ضيق في التنفس، فاتصل بطبيبك واسأله عما إذا كان يمكن أن يكون COVID-19، والذي قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

أسباب الالتهاب الرئوي:

وفقا لما نشره موقع web MD، يمكن أن تسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات الالتهاب الرئوي.


تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

فيروسات الإنفلونزا
فيروسات البرد
فيروس RSV (السبب الرئيسي للالتهاب الرئوي عند الأطفال بعمر 1 سنة أو أقل)
يصاب بعض الأشخاص الموجودين في المستشفى بـ "الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي" إذا أصيبوا بالعدوى أثناء استخدام جهاز التنفس الصناعي، وهو جهاز يساعدك على التنفس.


إذا أصبت بالتهاب رئوي أثناء وجودك في المستشفى ولا تستخدم جهاز التنفس الصناعي، فإن هذا يسمى الالتهاب الرئوي "المكتسب من المستشفى". لكن معظم الأشخاص يصابون "بالتهاب رئوي مكتسب من المجتمع"، مما يعني أنهم لم يصابوا به في المستشفى.

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