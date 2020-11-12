خوفا من الأمراض.. أهالي مساكن منشية مبارك فى الغربية يشكون من انتشار القمامة

استغاث المواطن محمد عصام، من سكان منطقة مساكن منشية مبارك مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، فى رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وسط المنطقة السكنية.









ويقول فى رسالته: "الشوارع الرئيسية والفرعية تحولت إلى مقالب قمامة مفتوحة مما ينذر بكارثة حقيقية، القمامة تحاصر المنازل وأكشاك الكهرباء، فإذا اشتعلت ورقة واحدة وسط هذه للكميات الكبيرة سوف تؤدي إلى حدوث كارثة بسبب الأكشاك الكهربائية المحيطة بها".









وناشد المسئولين سرعة اتخاذ اللازم للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.









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