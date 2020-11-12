بسبب ظروف كورونا.. نجار مسلح يعمل بالمنصورة: أواجه صعوبات في المعيشة وحركة العمل غير مستقرة ..فيديو

قال عبد الحميد مواطن يعمل في المنصورة، إنه من محافظة أسيوط وجاء إلى المنصورة من أجل البحث عن عمل ولتلبية احتياجات أبنائه المادية.





وأضاف عبد الحميد، خلال فقرة التاكسي ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أعمل نجارا وأواجه صعوبات في عملي في المحافظة، وحركة العمل غير مستقرة".





وتابع "كنت أعمل في الإمارات، وعدت إلى مصر منذ ما يقرب من عام بسبب ظروف كورونا"، مشيرا إلى أنه لو كان حصل على الدعم ما كان ليتغرب.





وأشار إلى أنه يعمل في مجال النجارة ولديه ثلاثة أبناء أكبرهم ابنة وقد تزوجت، معلقا "اللي يموت بيرتاح" لأن المعيشة أصبحت صعبة، مؤكدا أنه لم يقدم على الدعم الذي قدمه الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة لأن لديه اعتقادا بأنه لن يتم قبوله.