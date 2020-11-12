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منسق مشروع العائلة المقدسة: وزارة السياحة تستهدف جذب 2.3 مليار مسيحي حول العالم ..فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:21 ص
عادل الجندي
عادل الجندي
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محمود محسن
أكد عادل الجندي، مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، المنسق الوطني لمشروع "العائلة المقدسة"، أن وزارة السياحة تستهدف جذب 2.3 مليار مسيحي حول العالم عبر مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.

وأضاف "الجندي"، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "إكسترا نيوز" أن المشروع قد يمتد نحو 25 نقطة من سيناء إلى أسيوط.

وتابع مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، أنه تم وضع خطة لتأهيل المجتمع المحلي لاستقبال الوفود السياحية.

وأشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة لابد أن يتم تقسيمها على السائح، لأنه إذا رغب السائح في قطعها مرة واحدة قد تستغرق شهرا كاملا.

وقال المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة إن السياحة هي أحد أهم القطاعات التي تميز مناطق الصعيد الذي عانى لسنوات طويلة في الفترات السابقة، وبدأت الدولة بالاهتمام به حاليا.

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