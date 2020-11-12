منسق مشروع العائلة المقدسة: وزارة السياحة تستهدف جذب 2.3 مليار مسيحي حول العالم ..فيديو

أكد عادل الجندي، مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، المنسق الوطني لمشروع "العائلة المقدسة"، أن وزارة السياحة تستهدف جذب 2.3 مليار مسيحي حول العالم عبر مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.





وأضاف "الجندي"، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية " إكسترا نيوز" أن المشروع قد يمتد نحو 25 نقطة من سيناء إلى أسيوط.