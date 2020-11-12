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فن

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. قصة اعتزاله الفن بعد رحلة تألق ونجاح

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
محمود القلعاوي
محمود القلعاوي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الخميس 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل محمود القلعاوي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1939، حيث نشأ في عائلة فنية فهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق الفنانة إحسان القلعاوي، ورحل عن عالمنا في 10 ديسمبر 2018.

وتألق الفنان محمود القلعاوي، في العديد من الأعمال المسرحية، حيث كانت بدايته من خلال مسرحية (الجوكر) مع الفنان محمد صبحي ثم قدم غيرها الكثير، منها "المهزوز وأنت حر وكناس وناس وأنا ومراتي ومونيكا وخد الفلوس واجري المحظوظ وعبده يتحدي رامبو.

وفي أحد حواراته الفنية كشف الراحل محمود القلعاوي، عن الأسباب التي دفعته إلي اعتزال الفن فقال (إن المسرح الذي كان سببا في شهرته وانتشاره لم يعد كما كان، مشيرا إلي أنه لم تتوفر لديه القدرة علي الانسجام مع الظروف الموجودة حاليا.

وأضاف الراحل محمود القلعاوي أنه في الفترات الأخيرة كان يستعان به كضيف شرف في بعض الأعمال وأنه لم يكن ير مانعا في ذلك، لافتا إلى أن أماكن التصوير كانت بعيدة، علاوة علي أنه كان يطلب منه العودة إلي التصوير في اليوم التالي، الأمر الذي كان يسبب له إرهاقا شديدا.

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