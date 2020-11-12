ضبط 13 طن لحوم فاسدة داخل مصنع بـ 6 أكتوبر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 13٫6 طن "لحوم مستوردة – دواجن – مفروم لحوم ودواجن – مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية فى حالة سيولة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية – كائن بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة).



