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محافظات

الوادي الجديد: البدء في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين لأول مرة بالمحافظة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:20 ص
محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الجديد
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أ ش أ
أعلن محمد الزملوط محافظ الجديد، انطلاق أعمال الشبكات الأرضية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولي تشمل توصيل الغاز لعدد ١٤ ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة.

يأتي هذا بالتزامن مع إجراء اختبارات المتقدمين لوظيفة فني بشركة الغاز والتي أجريت اليوم لعدد ٣٩٠ متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط طبقا لمعايير الشركة.

وكان محافظ الوادي الجديد، وقع في أغسطس الماضي مع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمحافظة الوادي الجديد بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في التنفيذ.

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