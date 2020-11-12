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رياضة

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم
هنأ حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صديقه أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز المنتقل حديثا من النادي الأهلي.

ونشر حسين الشحات، عبر خاصية "إستوري" عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع أحمد فتحي، معلقا عليها "كل سنة وانت طيب يا جوكر".

وكان بيراميدز أعلن ضم أحمد فتحي بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.

وقال أحمد فتحي إنه كان مقررًا الانتظام في التدريبات اليوم الثلاثاء ولكن تم تأجيل الأمر للغد.

ونجح بيراميدز في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي المصري.

واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أحمد فتحي من قائمة منتخب الفراعنة التي ستواجه توجو في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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