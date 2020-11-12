بعد خسارة ترامب.. ماذا يفعل الرؤساء الأمريكيين عندما يغادرون البيت الأبيض؟

سيبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه حتى 20 يناير ، عندما يسلم المنصب إلى خليفته جو بايدن وينضم إلى النادي الحصري لرؤساء الولايات المتحدة السابقين. إذن ، ما هي الخطوة التالية بالنسبة للسياسي وقطب الأعمال؟ هل يمكنه أن يأخذ بعض الإلهام ممن سبقوه؟





جون ادامز (1797-1801)





بعد أربع سنوات من توليه منصب الرئيس الثاني للولايات المتحدة ، تقاعد جون آدامز ليعيش حياة هادئة مع زوجته أبيجيل.





عاش 25 عامًا أخرى محاطًا بالعائلة وأمضى الكثير من الوقت في الكتابة.





توفي في نفس اليوم الذي توفي فيه توماس جيفرسون ، ثالث رئيس للولايات المتحدة ، في 4 يوليو 1826 ، بعد 50 عامًا من إعلان الاستقلال الأمريكي.





جيمس ماديسون (1809-1817)





كان جيمس ماديسون صاحب مزرعة وبعد تنحيه عاد إلى أرضه حيث احتفظ بالعبيد، كما كان ناشطًا في جمعية الاستعمار الأمريكية ، وهي منظمة مثيرة للجدل حاولت إعادة العبيد إلى إفريقيا.





وليام هنري هاريسون (1841)





كما يُعرف الرئيس التاسع للولايات المتحدة بقضاء أقصر فترة زمنية وكونه أول من يموت في منصبه.





بعد 32 يومًا فقط في هذا الدور ، يُقال إنه توفي بسبب الالتهاب الرئوي بعد إصابته بنزلة برد.





بينما تدعي قصة شائعة أنه التقطها أثناء إلقاء خطاب تنصيبه الطويل في طقس سيئ ، إلا أن هناك القليل من الأدلة لدعم هذه النظرية.





غروفر كليفلاند (1885-1889 و 1893-1897)





غروفر كليفلاند هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي خدم فترة كرئيس ، ثم عاد إلى الوظيفة بعد سنوات قليلة.





بعد ولايته الرئاسية الثانية ، لعب دور البورصة من أجل إعالة أسرته ، وكسب قدرًا كبيرًا من المال.





ثيودور روزفلت (1901-1909)





حاول ثيودور روزفلت أن يصبح رئيسًا للمرة الثالثة في عام 1912 لكنه خسر أمام وودرو ويلسون (قبل عام 1951 لم يكن هناك حد لعدد الفترات التي يمكن أن يشغلها الرؤساء).





بعد ذلك اصطحب ابنه كيرميت لاستكشاف نهر الشك في البرازيل.





محاربة الملاريا والتعامل مع إصابة في ساقه في بيئة معادية ، كادت الرحلة أن تقتله.





على الرغم من أن بعض الناس في الولايات المتحدة لم يعتقدوا أنه تمكن من الإبحار في النهر بينما كان مصابًا ومرضًا.





ريتشارد نيكسون (1969-1974)





أجبرت فضيحة ووترجيت الجمهوري ريتشارد نيكسون على الاستقالة.





كانت إدارته قد تورطت في عملية تستر ، بعد اقتحام المؤتمر الوطني الديمقراطي كشف أن خصومه قد تم تسجيلهم سرًا.





واجه نيكسون مشاكل صحية ومالية خلال التداعيات ، لكنه باع مذكراته في وقت لاحق ، وأجرى مقابلات مدفوعة الأجر وعاد إلى المسرح العالمي.





جيمي كارتر (1977-1981)





غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أفضل مثال لما يجب فعله بعد انتهاء الفترة التي قضيتها كرئيس للولايات المتحدة.





جيمي كارتر ، الذي لطخت مشاكل سياسته الخارجية رئاسته ، عمل منذ ذلك الحين من أجل قضايا إنسانية ، بالإضافة إلى العمل في الدبلوماسية الدولية وكتابة العديد من الكتب.



