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رياضة

الجماهير تدعم الزمالك لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:22 ص
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه دعما لنادي الزمالك لتحقيق دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏حفيظ دراجي لخص ملحمة وعظمة جماهير الزمالك انتماء جماهير الزمالك لفريقهم هو نفس انتماؤهم لعائلاتهم ووطنهم .. مشاعرهم فياضة اكتر من الكثير من من جماهير اخرى في عالمنا العربي وافريقيا جمهورك في ضهرك  ‎#بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه"  و "‏الاميره السمراء ..في انتظار الفارس الابيض ..‎#بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه ".


وعلق آخرون" ‏حلمنا وحلم كل الزمالكاويه  ٩٠ دقيقه ..يا ابطال  واثقين فيكم ‎#بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه " و" ‏بالدم بالروح افريقيا مش هتروح #بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه ".

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