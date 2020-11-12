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رياضة

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:36 ص
أشرف روقا لاعب نادي
أشرف روقا لاعب نادي الزمالك والمعار لنادي طلائع الجيش
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قال أشرف روقا لاعب نادي الزمالك، المعار لنادي طلائع الجيش، إنه لعب في الزمالك 12 مباراة فقط قبل رحيله والحصول على فرصة مع الجيش.

وأكد "روقا"، في تصريحات ببرنامج "اللعيب" على قناة "mbc مصر"، أنه لعب في صفوف الأهلي 10 مواسم ضمن صفوف الناشئين وكانت فترة كبيرة جدا، مشددا على أن الفترة التي قضاها في الزمالك كانت الأفضل لأنه نجح في الوصول لهدفه باللعب في الزمالك والظهور بشكل مميز رغم قلة المباريات التي شارك فيها.

وأضاف روقا أن ثنائية طارق حامد وفرجاني ساسي في الزمالك تعد أفضل من ثنائية عمرو السولية والمالي آليو ديانج في الأهلي.

وأشار إلى أن خط وسط الزمالك أقوى من الأهلي، متوقعا فوز الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له 27 نوفمبر الجاري.

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