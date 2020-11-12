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رياضة

بعد انضمامه لـ الأهلي.. بدر بانون يتصدر تويتر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:19 ص
بدر بانون
بدر بانون
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # بدر_بانون بعد إعلان النادي الأهلي التعاقد معه رسميا لمدة 4 مواسم.

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي "مرحبا نرحب بلاعبنا الجديد المغربي بدر بانون المنتقل لصفوف الأهلي 4 سنوات.. مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقي" و "‏من نادِ القرن المغربي لنادِ القرن الإفريقي  ، بدر بانون أهلاوي".


وقال آخرون "‏بعد الإعلان الرسمى نرحب باللاعب الجديد للنادى الأهلى المدافع المغربى بدر بانون . مرحبا بنضمام نسر اهلاوى جديد " و" ‏مبروك عليك نادي القرن #بدر_بانون ‎#الاهلي ". 

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