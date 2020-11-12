بعد انضمامه لـ الأهلي.. بدر بانون يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # بدر_بانون بعد إعلان النادي الأهلي التعاقد معه رسميا لمدة 4 مواسم.





وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي "مرحبا نرحب بلاعبنا الجديد المغربي بدر بانون المنتقل لصفوف الأهلي 4 سنوات.. مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقي" و "‏من نادِ القرن المغربي لنادِ القرن الإفريقي ، بدر بانون أهلاوي".







