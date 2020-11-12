أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 7 ميزات مهمة لا يقدمها واتساب.. وسامسونج تطلق واجهة المستخدم One UI 3.0 لهذه الهواتف

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة:
كشفت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب، عن إرسال أكثر من 100 مليار رسالة يوميا عبر منصة الرسائل التابعة لها، حيث يعد واتساب تطبيق المراسلة الأكثر استخداما على مستوى العالم، بقاعدة مستخدمين كبيرة بلغت في شهر فبراير الماضي ملياري مستخدم نشط حول العالم، لذلك يواصل تطبيق التراسل الشهير في تقديم التحديثات والميزات الجديدة للبقاء في صدارة المنافسة.
كشفت شركة آبل Apple، من خلال فعالية One More Thing، التي أقامتها أمس الثلاثاء، عن تطور كبير في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، حيث ستعمل أجهزة ماك خلال العامين القادمين بمعالج آبل الجديد M1، حيث كانت تعمل أجهزة مالك بما في ذلك MacBook و Mac Mini و iMac بمعالجات شركة آنتل الشهيرة Intel، وهو ما تسعى الشركة الأمريكية إلى تغييره حاليا.
قدمت شركة ريلمي خلال الفترة الأخيرة سلسلة Realme 7، والتي تضم حاليا الإصدار العادي ريلمي 7، والإصدار المتميز ريلمي 7 برو، والإصدار الجديد 7i، والآن تعتزم الشركة الصينية لإطلاق إصدارا رابع يسمى Realme 7 5G.
قدمت شركة آبل هاتفها الذكي الأرخص iPhone SE 2020، خلال شهر أبريل الماضي، حيث جاء بتكلفة منخفضة مقارنة بإصدارات الشركة الأخرى، إلا أنه يبدو أن الشركة الأمريكية لن تقدم الإصدار الجديد iPhone SE في النصف الأول من العام المقبل.
أصدرت شركة سامسونج Samsung، نسخة تجريبية من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 3.0، لمجموعة من هواتفها الذكية من بينها سلسلة Galaxy S20، وتشكيلة Note20.
بعد تطوير جوجل مؤخرًا عن ميزة الانشغال أو الازدحام Busyness في تطبيق خرائطها الشهير Google Maps، كشفت عن بعض الخصائص الجديدة المقدمة من خلال نفس الميزة، التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية على سبيل المثال أثناء التنزه أو تناول الطعام و السفر لمكان ما.
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يبحث باستمرار محبو أشهر هاتف ذكي في العالم آيفون عن اقتناء أحد إصداراته ذات الحجم الكبير، حيث الأداء القوي والبطارية الكبيرة مع أفضل تجربة مشاهدة، ولكن تظل مشكلة ارتفاع أسعار هواتف آبل تمنعهم من ذلك، ولكن مع هذا العرض تستطيع شراء iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.