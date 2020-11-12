أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 7 ميزات مهمة لا يقدمها واتساب.. وسامسونج تطلق واجهة المستخدم One UI 3.0 لهذه الهواتف

أصدرت شركة سامسونج Samsung، نسخة تجريبية من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 3.0، لمجموعة من هواتفها الذكية من بينها سلسلة Galaxy S20، وتشكيلة Note20.

بعد تطوير جوجل مؤخرًا عن ميزة الانشغال أو الازدحام Busyness في تطبيق خرائطها الشهير Google Maps، كشفت عن بعض الخصائص الجديدة المقدمة من خلال نفس الميزة، التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية على سبيل المثال أثناء التنزه أو تناول الطعام و السفر لمكان ما.





عرض اليوم.. اشترِي آيفون 7 بلس بـ 3500 جنيه فقط