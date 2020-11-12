ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 12 نوفمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.





وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

وتراوح كيلو البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، والبصل من 3 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.





وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 4 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيهًا.



