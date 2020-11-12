أسعار الأسماك اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020

شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس 12 – 11 – 2020 استقرارا لجميع الأنواع، حيث سجل سعر أسماك البورى "1" من 40 – 46 جنيها للكيلو، والبورى "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو.



