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رياضة

أخبار الرياضة| شفاء أحمد أحمد من كورونا.. وموعد نهائي كأس مصر.. وسيراميكا كليوباترا يتعاقد مع بكار

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:16 ص
آخبار الرياضة
آخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية والعربية، والتي جاءت على مدار الساعات الماضية، وذلك من خلال السطور التالية:

الجماهير تدعم الزمالك لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه دعما لنادي الزمالك لتحقيق دوري أبطال أفريقيا.



اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر


كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن الموعد المبدئي لختام مسابقة كأس مصر هذا الموسم الذي يتبقى فيها سبع مباريات بواقع أربعة مباريات في دور ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي بجانب المباراة النهائية.


سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «بكار بيراميدز».. فيديو


قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي سيراميكا كليوباترا الذي صعد إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، نجح في التعاقد مع رجب بكار، لاعب بيراميدز، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح شراء اللاعب نهائيًا.



"كاف" يعلن شفاء أحمد أحمد من كورونا


كشف االحساب الرسمي لـ "كاف" حقيقة شفاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا وحجزه داخل أحد مستشفيات القاهرة




دوري أبطال إفريقيا .. محمد صلاح: نهائي مصري يدعو للفخر


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم ، حفل اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني و ليفربول الإنجليزي ومنحه جائزة "  The inspirer Award " وهي جائزة "  الملهم"  مقدمة من اتحاد الكرة للنجم المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم .

 





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