باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 349 ألفا و992 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 349 ألفا و992 حالة، وذلك عقب تسجيل 1808 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.









وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة - وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7055 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.. مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 320 ألفا و849 شخصا.









يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.