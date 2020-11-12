برنت يلامس 45 دولارا بفضل آمال اللقاح وهبوط المخزون الأمريكي

ارتفع سعر خام القياس العالمي برنت ، ملامسا لفترة وجيزة ذروته في أكثر من شهرين فوق 45 دولارا للبرميل بفضل الآمال في لقاح لمرض كوفيد-19 قد يعزز الطلب، لكنه ما لبث أن قلص مكاسبه متأثرا ببواعث القلق من تنامي الإصابات بالفيروس.

وارتفع برنت 19 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 43.80 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق ذروة الجلسة عند 45.30 دولار - متخطيا 45 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر .

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات ليغلق على 41.45 دولار، بعد صعوده خلال المعاملات إلى 43.06 دولار.









وارتفع كلا من الخامين نحو 11 بالمئة هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات أولية أن لقاحا تجريبيا تطوره فايزر وبيونتك الألمانية فعال بنسبة 90 بالمئة ، لكن المخاوف حيال تنامي الإصابات ضغطت على السوق.

وتسبب تجدد فرض القيود في أوروبا والولايات المتحدة لمحاربة فيروس كورونا في إبطاء تعافي الطلب على الوقود، مما أبطل أثر انتعاش في الاقتصادات الآسيوية حيث كاد الطلب يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي اول أمس الثلاثاء تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى حوالي 482 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 913 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.

وتصدر البيانات الحكومية اليوم الخميس، متأخرة يوما بسبب عطلة يوم قدامى المحاربين الأمريكيين.