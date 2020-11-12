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اقتصاد

محمد الزلاط: جار حصر الأراضي بالمحافظات.. وإعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة من الأراضي الصناعية، فيما تمت إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجار الانتهاء من المرحلة الثانية.


وأضاف محمد الزلاط أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات، حيث تم إلى الآن مخاطبة أغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيدًا لطرحها على بوابة استثمر في مصر.


وكشف رئيس الهيئة، عن إعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والاجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.


وأوضح أنه جار العمل في تطوير «اوتوميشن سيستم» للربط الإلكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الأكواد والانتهاء من الأوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.


وأكد أن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية، والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثما يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.

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