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محافظات

الفايش الصعيدي.. أشهر وجبة إفطار أساسية بـ الأقصر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
الفايش الصعيدي
الفايش الصعيدي
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شمس يونس
"  الفايش الصعيدي " من اشهر المخبوزات الرئيسية في الصعيد وخاصة بمحافظة الاقصر، حيث يفضل تناوله مع المشروبات الساخنة كالشاي واللبن فى وجبه الافطار. 

يقدم الشيف قاسم تاج لموقع صدى البلد طريقة تحضير الفايش الصعيدي بطعم وريحة ايام زمان.

المقادير
مقادير خميرة اللبن

1 كوب حليب طازج
٣ ملعقة سمسم 
٢فول سودانى مجروش

 مقادير العجينة الأولى

1 كوب دقيق

2 ملعقه ك سكر

مقادير العجينة الأساسية

1 كيلو دقيق

1 كوب سمن دافئ

1/4 كوب سكر

1/2 لتر حليب

1/4 معلقه ص ملح

1 معلقه ص محلب محمص مطحون

2 معلقه سمسم

1/2 ملعقه كركم

وممكن نضيف ملعقه خميرة مع المقادير لضمان نجاح الفايش 

1_طريقة خميرة اللبن الحليب :

نجهز برطمان زجاجي معقم وجاف

يغلي الحليب ونطفئ النار

نضع في البرطمان السمسم والفول

ونضيف عليه الحليب المغلي

يغلق فورا

ويغطى بفوطة

ويوضع في فرن دافئ

لمدة 24 ساعه في فصل الصيف

أما فصل الشتاء تزيد المده للضعف

لمعرفة والتأكد من تفاعل الخميرة

ينفصل اللبن الحليب لجزئين صلب شكل الزبادي فوق، وسائل شبه شفافـ ورائحة نفاذة مميزة

2_العجينة الأولى 
نضع الخميره في اناء 

تعجن مع كوب دقيق

ونضيف 2 ملعقة كبيرة سكر

وتخلط وتكون عجينة تشبه قوام عجينة الزلابية (بولش)

وتترك تتخمر لمدة ساعه او اكثر

3_العجينة الأساسية

يضاف اللبن الحليب الدافئ

والسمن المذاب

ويذوب معهم السكر جيدا

وتعجن كل المكونات معا

حتى تتكون عجينة ملساء لينة قليلا (مفتوحة)

تترك لتتخمر حتى تتضاعف حجمها

وتشكل اقراص الخبز

وترص بالصواني وتترك لتتخمر وتتضاعف بالحجم لمدة ساعه

وتدخل فرن ساخن علي 180

ثم نهدئ الحرارة حتى تستوي جيدا

تترك لتبرد قليلا ونحتفظ ببعض القرص كما هي وتكون طرية والباقي يقطع بسكين منشاري مخصص للخب وشرائح متساوية وترص ثانية بالصواني وتدخل فرن علي حرارة حتى تتحمص وتأخذ اللون الذهبي المميز ويقدم.
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