الفايش الصعيدي.. أشهر وجبة إفطار أساسية بـ الأقصر

" الفايش الصعيدي " من اشهر المخبوزات الرئيسية في الصعيد وخاصة بمحافظة الاقصر ، حيث يفضل تناوله مع المشروبات الساخنة كالشاي واللبن فى وجبه الافطار.





يقدم الشيف قاسم تاج لموقع صدى البلد طريقة تحضير الفايش الصعيدي بطعم وريحة ايام زمان.





المقادير

مقادير خميرة اللبن





1 كوب حليب طازج

٣ ملعقة سمسم

٢فول سودانى مجروش





مقادير العجينة الأولى





1 كوب دقيق





2 ملعقه ك سكر





مقادير العجينة الأساسية





1 كيلو دقيق





1 كوب سمن دافئ





1/4 كوب سكر





1/2 لتر حليب





1/4 معلقه ص ملح





1 معلقه ص محلب محمص مطحون





2 معلقه سمسم





1/2 ملعقه كركم





وممكن نضيف ملعقه خميرة مع المقادير لضمان نجاح الفايش





1_طريقة خميرة اللبن الحليب :





نجهز برطمان زجاجي معقم وجاف





يغلي الحليب ونطفئ النار





نضع في البرطمان السمسم والفول





ونضيف عليه الحليب المغلي





يغلق فورا





ويغطى بفوطة





ويوضع في فرن دافئ





لمدة 24 ساعه في فصل الصيف





أما فصل الشتاء تزيد المده للضعف





لمعرفة والتأكد من تفاعل الخميرة





ينفصل اللبن الحليب لجزئين صلب شكل الزبادي فوق، وسائل شبه شفافـ ورائحة نفاذة مميزة





2_العجينة الأولى

نضع الخميره في اناء





تعجن مع كوب دقيق





ونضيف 2 ملعقة كبيرة سكر





وتخلط وتكون عجينة تشبه قوام عجينة الزلابية (بولش)





وتترك تتخمر لمدة ساعه او اكثر





3_العجينة الأساسية





يضاف اللبن الحليب الدافئ





والسمن المذاب





ويذوب معهم السكر جيدا





وتعجن كل المكونات معا





حتى تتكون عجينة ملساء لينة قليلا (مفتوحة)





تترك لتتخمر حتى تتضاعف حجمها





وتشكل اقراص الخبز





وترص بالصواني وتترك لتتخمر وتتضاعف بالحجم لمدة ساعه





وتدخل فرن ساخن علي 180





ثم نهدئ الحرارة حتى تستوي جيدا



