محافظ شمال سيناء: فرص عمل جديدة للشباب السيناوي من خلال برنامج مشروعك

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، إن المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية " مشروعك " الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية حاليا فى مختلف المحافظات، يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادى لها، حيث تم تنفيذ 212 مشروعا بتمويل أكثر من 9.6 مليون جنيه حتى شهر يوليو الجارى وفرت 381 فرصة عمل متنوعة.







وقال المهندس أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية فى المحافظة والمدير التنفيذى للمشروع، إنه تم توفير 5 مقرات للبنوك فى العريش (لخدمة أبناء مراكز ومدن: العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل)، وفي بئر العبد (لخدمة أبناء مركز بئر العبد ورمانة) لتمويل المشروعات المقدمة.







وأضاف الشريف، أنه تم من خلال مقرات العريش تمويل 42 مشروعا متنوعا قيمتها نحو 2 مليون جنيه وفرت 70 فرصة عمل، وتم من خلال مقرات بئر العبد تمويل إقامة 170 مشروعا متنوعا بقيمة 7 ملايين و616 ألف جنيه وفرت 311 فرصة عمل.







وأعلن أنه يتم التمويل للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية الحديثة والقائمة، التي تقدم بها الشباب وغيرهم بمبالغ تراوحت بين ١٠ آلاف و٢٥٠ ألف جنيه لكل مشروع حسب حجمه، وبفائدة تقل عن السعر السائد بنحو من 1 – 3%، كما يستفيد صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، وأنه تم بالفعل تم إصدار 7 رخص مؤقتة لبعض المستفيدين لحين استخراج الرخصة الدائمة للمشروع.





وأكد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه يتم التمويل للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية الحديثة والقائمة بقروض تمويلية بفائدة تقل عن السعر السائد بنحو من 1 – 3%، مشيرًا إلى أنه يتم تمويل المشروعات بمبالغ تتراوح بين ١٠ آلاف و٢٥٠ ألف جنيه لكل مشروع حسب حجمه، وبالتيسيرات المقررة، علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات.







وقال علاء الشريف، مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة العريش، إنه تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، من أجل إنشاء 3 مقرات للبنوك فى العريش لخدمة أبناء المركز فى تمويل المشروعات المقدمة من الشباب وغيرها فى مختلف الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للاستفادة منها فى تشغيل الشباب.









في السياق نفسه، قال اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إنه تم الاتفاق على الشكل النهائي المتفق عليه لسيارات الميني فان الممول من خلال برنامج "مشروعك"، والتي سيتم تمويلها من بنك التنمية والائتمان الزراعي هاني عيد، والتقديم لأصحاب التكاتك فقط لا غير.





