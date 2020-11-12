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أخبار العالم

الصحة الكويتية تصدر تعليمات عاجلة لطلاب المدارس بشأن الامتحانات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزارة الصحة الكويتية رفضت طلب نظيرتها التربية، بالموافقة على إجراء اختبارات تحريرية ورقية للفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية.


 وشدد وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطفى رضا، في كتاب رسمي إلى وزارة التربية، على ضرورة أن تكون امتحانات الطلبة في جميع المراحل الدراسية عبر نظام أون لاين، وذلك لحين توافر التطعيمات اللازمة لفيروس كورونا.


 وأفادت الصحيفة الكويتية نقلا عن الكتاب الرسمي الصادر من وزارة الصحة الكويتية، بأنه نظرا لتداعيات الوضع الصحي الوبائي، وانتشار فيروس كورونا وتضافر جهود جميع الجهات والأفراد للحد من آثاره ومخاطره، يرجى الإحاطة بأن وزارة الصحة من منطلق التعاون والحرص على الأمن الصحي بالبلاد ترى أن تكون امتحانات الطلبة في جميع المراحل الدراسية في الفترة الحالية عن بعد بنظام الـ أون لاين.


وأشارت وزارة الصحة في كتابها إلى أن ذلك الوضع - في إشارة منها إلى الامتحانات عن بعد - سيستمر حتى يستقر الوضع الصحي في البلاد ولحين توافر التطعيمات اللازمة لمرض 19-COVID.

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