تمارين لشد البطن والترهلات في المنزل.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية من الممكن أن يؤديها الأشخاص بكل سهولة، مع الأهل في المنزل لشد البطن.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج، "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.





وأكد أن الانحرافات القومية تخص كل جسم على حدة، ومختلفة من جسم إلى آخر، ومن المهم أن تكون العضلات متوازنة، منوهًا إلى أن الانحرافات القوامية تحدث عند وجود عضلة صغرى والمقابلة لها كبيرة مثلًا.





وقال: "إننا سنحاول الانتظام على بعض التمارين الخاصة بـ الانحرافات القوامية فى منطقة الظهر للتخلص منها".





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدّمها.