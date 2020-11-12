AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين لشد البطن والترهلات في المنزل.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
إسراء صبري
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية من الممكن أن يؤديها الأشخاص بكل سهولة، مع الأهل في المنزل لشد البطن.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج، "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها. 

وأكد أن الانحرافات القومية تخص كل جسم على حدة، ومختلفة من جسم إلى آخر، ومن المهم أن تكون العضلات متوازنة، منوهًا إلى أن الانحرافات القوامية تحدث عند وجود عضلة صغرى والمقابلة لها كبيرة مثلًا.

وقال: "إننا سنحاول الانتظام على بعض التمارين الخاصة بـ الانحرافات القوامية فى منطقة الظهر للتخلص منها".

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدّمها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين للتخلص من الانحرافات القوامية بالظهر.. فيديو

تقوية العضلات.. تمارين رياضية سهلة وبسيطة.. فيديو

تمارين رياضية للتخلص من الانحرافات القوامية.. فيديو

تقوية العضلات.. تمارين رياضية سهلة وبسيطة.. فيديو

تشجعوا.. تمارين رياضية سهلة ليك ولشريكك

تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والصدر والكتف والفقرات القطنية..فيديو

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «بكار بيراميدز» ..فيديو

دعاء شكر الله على نعمه.. واظب عليه يوسع الله رزقك وتحل عليك البركة

حدث ليلا.. الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر.. وشيرين عبد الوهاب تنفي شائعتي سيطرة حسام حبيب على أموالها وتجسيد حياتها في مسلسل

تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن إجراءات الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي

أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية.. الأرصاد السعودية تحذر سكان تلك المناطق

قريبا فولكس فاجن تيجوان في السوق المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل