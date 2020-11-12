الأبيض للعذراء والأحمر للعقرب.. اعرف اللون الذي يشبه صفات برجك بالتفصيل

كشفت دينا بدر ، كاتبة متخصصة في علم الأبراج، عن اللون الذي يشبه صفات كل برج فلكي من الأبراج الاثنى عشر، بدءًا من الحمل حتى الحوت.









وقالت «دينا»، عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، إن اللون الذي يشبه صفات برج الحمل هو البرتقالي، حيث تتميز شخصية هذا البرج بأنها مليئة بالثقة والحماس، وتفعل دائمًا ما تُريد دون أن تنظر خلفها، فضلًا عن كونه واحدًا من الأبراج النارية، التى تفيض بالقوة والشجاعة، ولا شىء يُخيفها، لهذا فإن اللون المناسب لها هو البرتقالى، لأنه يمثل حب المغامرة دون الخوف من المخاطر.









وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن اللون الذي يشبه صفات برج الثور هو الأخضر، حيث يعد هذا البرج واحدٌ من أكثر الشَّخصيات العَنيدة، التى لا يُمكن إجبارُها على فعل شىء، أو وضعها أمام الأمر الواقع، ولديها من العزيمة والإصرار ما يدفَعُها للمحاربة بكل قوَّتها من أجل إثبات ذاتها، والوصول لأهدافها، التى لن تتخلى أبدًا عنها، وتعرف جيدًا أن كل شىء يأتى فى وقته، لهذا فإن اللون المناسب لها هو الأخضر؛ لأنه لون النمو، الذى يُمثل سعيك جاهدًا للتقدم فى الحياة.









وأوضحت دينا بدر أن اللون المناسب لأصحاب برج الجوزاء هو الرمادي، وذلك سبب شخصيتك المزدوجة، فلا يمكن لأحد أن يتوقع ما سوف يفعله، مَا يُبقي الجميع متأهبين دائمًا لتصرفاتها وردود فعلها، فهو شخصية تحب التواصل واستيعاب أكبر قدرٍ ممكنٍ من المعلومات، لكنه لا يستطيع الحَسْم فى الكثير من أمور حياته، لهذا فإن اللون المُناسب له هو الرمادى، لأنه يُعبِّر عن الوسطية فى كل شىء، فهو يعرف جيدًا أن الحياة ليست أبيض وأسود فقط، لذلك غالبًا ما يبحث عن التَّوازن، فتجده فى المنطقة الرمادية، التى يعرفها، ويحبها كثيرًا.











وتابعت أن اللون الذي يسبه صفات برج السرطان هو البني، والذي يبدو فى الكثير من الأحيان شخصيةً صعبةً، بسبب الطريقة العنيفة التى عادةً ما تيعامل بها مع الآخرين فى المواقف المُختلفة، لكن الحقيقة أن هذه الشَّخصية ما هى إلا ستارٌ تُخبِّئ خلفه حساسيته الزائدة، وخوفَه من الأذى والضَّرر النَّفسى، الذى قد يُسبِّبه لك الآخرون، ليتمكن من حماية نفسك من العالم الخارجى، وتحقيق الاستقرار والأمان، لهذا فإن اللون المُناسب لها هو البنى، فهو لونٌ بسيطٌ، ولكنه يمثل المسئولية عن رفاهية من حوله، وهو ما يفعله فى كثيرٍ من الأحيان.









وواصلت أن اللون الذي يشبه صفات برج الأسد هو الأصفر، لأنه دافئ وجذَّاب، ولديه قدرة هائلة على لفت الأنظار، حتى دون أن يحاول أو يبذل أى مجهود، فالناس عادةً ما ينجذبون إليه ويرغبون فى البقاء بقربه، بسبب طبيعته الإيجابية، وطاقته المشرقة، لهذا فإن اللون المناسب له هو الأصفر، لون الرفاهية والإشراق الذى يجعل الجميع سعداء، مثله تمامًا.



















وأكملت أن اللون الذي يشبه صفات برج العذراء هو الأبيض، وذلك بسبب أنه شخصية تشتهى الكمال فى كل شىء، ما يجعله واحدًا من أكثر الشخصيات المنظمة على الإطلاق، والتي تسعى دائمًا للوصول إلى أعلى درجات النجاح حتى وإن بدت صعبةً أو مستحيلةً، فالفشل ليس فى قاموسها؛ لأنها تعمل بجد بشكل لا يُصدق، وتبحث دائمًا عن المثالية، لذا الأبيض هو اللون المناسب لها، لأنها نقية، وواضحٌة، وصريحٌة مثله تمامًا.









وأردفت أن اللون الذي يشبه صفات برج الميزان هو اللبني، لأنه شخصية متوازنة وتبحث دائمًا عن العدل والنزاهة، وقادرة على رؤية كل النتائج المُمكنة والمُحتملة فى المواقف المُختلفة، فهي موهوبٌة فى حل الخلافات وحسم جميع النقاشات المختلفة بمنتهى السهولة، وهو ما يجعل الأشخاص القريبين منها يحبونها بشدة، لهذا فإن اللون المناسب لها هو اللبنى لما لديه من قدرة على تهدئة الجميع وإعطائهم شعورًا بالراحة النفسية كما لو أن كل شىء على ما يرام، حتى وإن كان الواقع غير ذلك.









ونبهت إلى أن اللون الذي يشبه صفات برج العقرب هو الأحمر، وذلك لأنه عاطفى، وشجاع، وذكي، ودائمًا ما يبحث عن الحقيقة وراء أى وكل شىء، محاولًا اكتشافها بكل ما أوتي من قوِّة، وإذا كان هناك شىء واحدٌ تكرهه، فهو بالتأكيد الأسرار، على الرغم من أن يبدو غامضًا لمن لا يعرفه جيدًا، لأنه لا تثق سوى بأولئك المقربين منك، ويكشف لهم أسراره، لهذا فاللون المناسب له هو الأحمر، لأنه لون نابضٌ بالحياة، إضافة إلى أنه لون ملىء بالعاطفة، تمامًا مثله.









وأفادت بأن اللون الذي يشبه صفات برج القوس هو البنفسجي، حيث إنه شخصية مغامرة بطبيعتها، تعشق الحرية والانطلاق، وتبحث دائمًا عن معنى الحياة، وتحاول دائمًا تجربة وتَعلُّم أشياء جديدة، لهذا، فإن اللون المناسب لها هو الأرجوانى «البنفسجى»، لأنه لون مُرتبط بالتَّنوير، وهو مصطلح فلسفى يشير إلى الحركة الفكرية التى قام بها الفلاسفة والعلماء، الذين نادوا بقوة العقل وقدرته على فهم العالم وإدراك قوانين حركته، مُعتمدين على التَّجربة العلمية والنتائج المادية الملموسة.









وبينت أن اللون الذي يشبه صفات برج الجدي هو الأسود، لأنه واحدٌ من الشخصيات التى تعمل بجد واجتهاد لتحقيق أحلامها والوصول لأهدافها، وتحسب حسابًا لكل خطوة تخطوها، وتعيش حياتها بالكامل لبناء مستقبل أفضل لها ولأحبائها، لهذا، فإن اللون المناسب لها هو الأسود، فهو عادة ما يجعلها تشعر بأنها غير قابلة للتدمير، وهو مطلوبٌ، لأن لديها الكثير لتحققه، ولا تقلق فسوف تصل إلى ما تريد.









وأشارت إلى أن اللون الذي يشبه صفات برج الدلو هو التركواز، لأنه شخصيةٌ تَتَّصِفُ بالإنسانية، فهو دائمًا ما يفعل كل ما فى وسعه لمساعدة الآخرين، وهو ما يجعله مصدر إلهام وطاقة إيجابية لكل من حوله، فضلًا عن شخصيته المُستقلة، التى تجعل منه شخصًا مصدر ثقة يُمكن الاعتماد عليه، لهذا فإن اللون المناسب له هو الفيروزى «التركواز»، فهو مُنعشٌ وفريدٌ من نَوْعِه، ويُعتبر مصدر إلهامٍ جيدٍ، يُساعدك على زيادة إبداعك عندما تكون بحاجة إليه.









واختتمت أن اللون الذي يشبه صفات برج الحوت هو الوردي، حيث إنه شخصية رحيمة للغاية، ودائمًا ما تلتمس الأعذار للجميع، وتحب كل المخلوقات، كبيرة كانت أم صغيرة، ولا تستطيع أن تؤذى ذبابة، وعادةً ما تمُد يدَ العونِ لأولئك الذين هم فى أشد الحاجة إليها، لهذا فإن اللون المناسب لها هو الوردى؛ لأنه لينٌ ورقيقٌ تمامًا مثلك، بالإضافة إلى أنه لون الحب، الذى يملأ قلبه.



