أحمد مرتضى: في أوقات بتكون لازم تقف وتستحمل وتحارب عشان حلمك

أعرب أحمد مرتضى منصور عن أمنيته في حصول نادي الزمالك على بطولة إفريقيا الفترة القادمة.





وكتب "أحمد مرتضى" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في اوقات بتكون لازم تقف وتستحمل وتحارب عشان حلمك وتنسى كل الخصومات اللي حواليك عشان مفيش حاجه تعطلك.. انا حلمي #الزمالك يكون بطل افريفيا ان شاء الله...طمعان في توفيق وكرم ربنا".





ويلتقي الأهلي بالزمالك على ملعب برج العرب بالاسكندرية في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري على لقب دوري أبطال إفريقيا في المباراة النهائية للمسابقة.

