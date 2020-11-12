لبنان تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن أزمة الطوابع

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبناني أنه تم وضع اليوم في التداول 1300000 طابع مالي من فئة الألف ليرة.





وكانت محافظة لبنان الجنوبي قد شهدت ارتفاع وتيرة أزمة فقدان طوابع فئة الالف ليرة لبنانية القديمة الجديدة، حي عمل المخاتير في سرايا صيدا على تسيير معاملات المواطنين عبر استخدام طوابع من فئة 100 و250 ليرة كبديل وحل مؤقت عن فئة الألف المفقودة التي تنذر كميات توافرها المحدودة في الأيام القليلة المقبلة بتوقف المخاتير عن إنجاز المعاملات لطالبيها وتعطيل متطلبات شؤونهم الرسمية، إذا لم يتم وضع حل جذري لهذه الأزمة.





واكد رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر، في تصريحات صحفية سابقة الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، "أن أزمة فقدان طوابع فئة الالف في عملنا كمخاتير لا تؤثر علينا، لأن طوابعنا موجودة معنا، إنما الخاسر الأكبر هو المواطن الذي تتوقف أموره الحياتية بفعل فقدان طابع فئة الألف ليرة الخاصة بمعاملاته.





وقال: "لم نُعط اي تفسير أو تبرير من الإدارة لعدم توفر هذا الطابع في وزارة المالية"، مشيرا إلى أنه "تم منذ فترة طباعة 5000 دفتر للطوابع ولكنها لم تلب حاجة الناس، وكان يجب الحاقها بطباعة كميات أكبر نظرا لأنها الفئة الأكثر استعمالا في الوثائق والمعاملات".





وتابع: "رغم أن أزمة فقدان طابع فئة الالف هي على مستوى جميع محافظات لبنان، إلا أنها، في مدينة صيدا التي تشكل مركزا حيويا وملتقى للجميع من الجنوب والجوار ونتيجة الكثافة السكانية، تؤدي إلى تراكم المعاملات الواردة الينا".





ورأى "أن هناك تقصيرا من الجهات المعنية، خصوصا وأن الطوابع مصدر توفير جباية مداخيل عالية لخزينة الدولة اللبنانية عبر صندوق المالية"، متسائلا عن "سبب هذا التقصير رغم انتفاع الدولة بتكاليف بسيطة جدا من حيث سهولة طباعتها غير المعقدة وليست كطباعة الأوراق النقدية".





أضاف: "على الدولة القيام بدورها لتأمين مداخيلها وخدمة المواطن، خصوصا وأن هذا الطابع يطبع في مطابع الجيش اللبناني، والمبلغ مرصود في الميزانية ولا يتطلب تكلفة بالدولار، بل كل ما يلزمه توقيع بعض المسؤولين".