حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشنبارة الميمونة في الزقازيق

شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في الساعات الأولي من صباح اليوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة والسافوح من علي جانبي الطريق بالقرية.

ومن جانبها فقد أكدت المهندسة أمل كامل رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق فقد تم شن حملة نظافة مكبرة بمختلف قري الوحدة المحلية من أجل رفع القمامة ومخلفات البناء من علي جانبي الطريق وإعادة فتح الحركة المرورية وإضفاء لمسة جمالية حفاظا علي الذوق العام .

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وأشارت "كامل" الي إستمرار مثل تلك الحملات بالإضافة الي المتابعة الدقيق لمشاكل المواطنين بالوحدة والضرب بيد من حديد علي الخالفين ومنع البناء علي الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.