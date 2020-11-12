ضبط 5 آلاف قرص دوائي مجهول المصدر بحملة على الصيدليات في الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الدوائية، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مدير الإدارة، حملة للتفتيش علي عدد من الصيدليات بمراكز ومدن الإبراهيمية، وأبو حماد.

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وأضاف انه قام مفتشي الحملة بضبط وتحريز ٥٠١٧ "قرص/عبوة/وحدة/زجاجة" لأدوية وألبان ومستلزمات طبية متنوعة منها أدوية جدول أول سموم، وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية علي الأرفف ومعدة للبيع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحريز المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازم للمخالفات بمراكز شرطة الإبراهيمية وأبو حماد، كما تم عمل مذكرة لوقف حصة السموم للصيدليات المخالفة.





وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.





والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة ورجال هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.