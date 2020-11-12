بعد تكريمه من اتحاد الكرة.. #محمد_صلاح يتصدر توتير

كرم أمس اتحاد الكرة محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول، على هامش معسكر المنتخب فى إطار الاستعداد لمباراتى توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، وأقيم الحفل فى أحد فنادق التجمع الخامس.





وتحدث صلاح خلال حفل تكريمه من قبل اتحاد الكرة وعن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري علق صلاح "تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا شيء رائع خاصة أن المباراة على أرضنا وهذا لا يحدث كثيرا".





دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #محمد_صلاح، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





