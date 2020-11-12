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البطوطي عن عقد دورات تدريبية لسائقي الحنطور: شغل عالي جدا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
دورات تدريبية لسائقي
دورات تدريبية لسائقي الحنطور بأسوان
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هاجر إبراهيم
تحدث وليد البطوطى، مستشار وزير السياحة سابقا، عن قيام دورات تدريبية لسائقي الحنطور بأسوان للارتقاء بالخدمات السياحية.


وقال "البطوطى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن السياحة فى مصر الآن قليلة وهناك انحسار نظرا لما سببه فيروس كورونا، موضحا أنه تم استغلال تلك الفترة لتطوير العنصر البشري من خلال تلك الدورات.


وأكد أنه سيتم عمل تلك الدورات التدريبية لسائقى الحنطور فى الأقصر، لافتا إلى أنه يعتبر عملا رائعا ومهما، حيث يتم الآن العمل على الفرد.


وشدد مستشار وزير السياحة سابقا، على أهمية تدريب العمالة في القطاع السياحي، مشيدا بعقد دورات تدريبية لسائقي الحنطور بأسوان للارتقاء بالخدمات السياحية، معلقا: "شغل عالي جدا".


وأكد أنه يتوقع أن هذه الدورات التي تستهدف تدريب العاملين بالقطاع ستنتقل لمختلف المحافظات، متابعا أن الدولة لم تعد تهتم بتطوير المنطقة الأثرية فقط بل تهتم أيضا بتطوير العمالة.


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